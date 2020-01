Serie di furti nei supermercati di Monopoli: bloccati ed arrestati 3 georgiani

Sono 3 le persone arrestate ieri pomeriggio, a Monopoli, dai poliziotti del locale Commissariato di P.S.; tutti cittadini georgiani di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti in danno di alcuni supermercati della città. Sono stati i dipendenti dell’ultimo esercizio commerciale preso di mira dai malviventi che, insospettiti dall’atteggiamento dei tre, hanno contattato la Centrale Operativa del Commissariato che, immediatamente, ha inviato sul posto una pattuglia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato e bloccato due componenti del gruppo. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva, celata all’interno di particolari giacche dotate di schermatura per eludere l’antitaccheggio; le giacche erano state modificate mediante l’applicazione di un’apertura lungo la fodera interna, utilizzata per nascondere la refurtiva.

Il terzo uomo, il cosiddetto “palo”, individuato dagli agenti dopo aver visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza, in un primo momento è riuscito ad allontanarsi ma è stato rintracciato, poco dopo, nei pressi dell’autovettura utilizzata dai tre, parcheggiata a poca distanza. L’uomo, notato l’arrivo dei poliziotti, ha cercato di guadagnare la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

All’interno dell’autovettura – sottoposta a sequestro – è stata rinvenuta altra merce, soprattutto liquori, per un valore complessivo di circa 350 euro; nel veicolo sono stati inoltre rinvenuti altri giacconi, presumibilmente utilizzati dai tre per cambiarsi dopo aver messo a segno i furti e non farsi riconoscere in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. A seguito di accertamenti è emerso che sono stati almeno tre i supermercati ove il gruppo, nel solo pomeriggio di ieri, ha colpito.

Le tre persone sono state arrestate per il reato di furto aggravato in concorso; due di loro sono anche risultate non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.