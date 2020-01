Pusher con base di spaccio in una camera di un B&B: arrestato 29enne

I Carabinieri della Stazione di Rutigliano, nell’ambito di controlli specifici per la prevenzione ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, V.N., ventinovenne, originario del luogo, già gravato da diversi precedenti. I militari, che da tempo monitoravano le abitudini e gli spostamenti dell’uomo, hanno scoperto che utilizzava una camera di un B&B locale, presa con falso nome, come base per la sua attività di spaccio.

Al momento ritenuto più opportuno, è scattato il blitz con una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire nella camera, trasformata in vero e proprio laboratorio per il confezionamento dello stupefacente, oltre 50 grammi di hashish già suddivisi in oltre 20 dosi pronte per essere spacciate. L’arrestato, su disposizione del Magistrato, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Bari.