Rubano 13 confezioni di formaggio in un supermercato: coppia in manette

Una coppia di cittadini rumeni, marito e moglie, è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Turi per un furto in un supermercato. I due 24enni, come una normale giovane coppia, sono entrati in un supermercato del centro per fare la spesa. Dopo aver iniziato a girare tra gli scaffali e scelto cosa acquistare, hanno riposto nel carrello alcuni prodotti del valore di pochi euro; altri prodotti, invece, sono finiti sotto un “body intimo da donna” elasticizzato che l’uomo indossava per tenere ferma la merce.

La coppia ha raggiunto la cassa e si è messa in fila per pagare i pochi prodotti che stavano nel carrello. Il loro comportamento sospetto, però, non è sfuggito ad alcuni impiegati che hanno chiamato i Carabinieri. Intervenuti sul posto, i militari hanno bloccato la giovane coppia, mentre era ancora nel supermercato.

Sottoposti ad un controllo, i militari operanti hanno così rinvenuto celate sotto l’ampio giaccone che indossava l’uomo 13 confezioni di formaggi per un valore complessivo di circa 90,00 euro, il tutto recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari. I due arrestati, su disposizione della competente A.G., con l’accusa di furto aggravato, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.