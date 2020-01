Acquistano biglietti del treno con carta di credito clonata: nei guai due donne

Personale del Gruppo F.S. di Trenitalia Protezione Aziendale ha segnalato agli agenti della Polizia Ferroviaria di Bari che ignoti avevano acquistato 2 biglietti per il treno Freccia Argento 8326 (Lecce-Roma) del 13.1.2020, per il viaggio da Brindisi a Roma, e 2 biglietti per il treno Freccia Argento 8323 (Roma-Lecce) del 14.1.2020, per il viaggio da Roma-Brindisi, utilizzando una carta di credito verosimilmente clonata.

Assunte tutte le informazione in ordine ai posti prenotati, gli agenti si sono attivati per sviluppare gli accertamenti del caso; difatti, giunto il Freccia Argento 8326 nella stazione di Bari, hanno individuato le persone sospette, identificandole per 2 cittadine straniere di origine nigeriana, di 27 e 24 anni, domiciliate nella provincia di Brindisi. L’intervento è stato effettuato dagli agenti senza destare allarme fra i passeggeri e senza determinare ritardo al treno. Le due donne sono state trovate in possesso dei 4 biglietti, acquistati con carta di credito clonata, che sono stati sequestrati. Al termine dell’attività, le stesse sono state indagate per i reati di ricettazione, truffa e utilizzo indebito di carte di credito.

L’immediato scambio informativo con il personale del Gruppo FS di Trenitalia Protezione Aziendale ha consentito dunque ai poliziotti di individuare immediatamente e contrastare i reati posti in essere.