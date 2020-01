Aereoporti di Puglia: scioperto trasporti nazionale, cancellati 22 voli

«A causa di una serie di scioperi proclamati a livello nazionale nel settore trasporto aereo potrebbero determinarsi variazioni o cancellazioni rispetto alla prevista programmazione dei voli».

L’avviso, riferito alla giornata di oggi, è online sulla homepage di Aeroporti di Puglia. Nello specifico, alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo dalle ore 13 alle ore 17 ma i disagi hanno avuto inizio già in mattinata.

Aeroporti di Puglia infatti, che invita i passeggeri interessati a rivolgersi alle compagnie aeree di riferimento per maggiori informazioni circa lo stato dei voli, pubblica anche l’elenco degli aerei che non partiranno dal Wojtyla a causa dello sciopero. E il primo volo cancellato in elenco era in programma alle 9.45 con destinazione Torino. A seguire, cancellati anche i voli per Treviso, Milano Linate, Bergamo, Cracovia, Praga, Roma Fiumicino, ancora Milano Linate, Cagliari, Bologna e ancora Roma Fiumicino. Le stesse tratte sono state cancellate anche in arrivo per un totale di 22 voli annullati.