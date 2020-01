Mercatone Uno, prorogata la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Bari e Terlizzi

Non sarà come essere tornati a lavorare, ma per tanti dipendenti e per le loro famiglie è comunque una bella boccata d’ossigeno: si apre con una buona notizia il 2020 per i lavoratori pugliesi del Mercatone Uno, l’azienda specializzata nel settore dell’arredamento che, in Italia, conta sedi anche a Bari e Terlizzi. È arrivata infatti la proroga alla Cassa Integrazione Straordinaria per tutti i dipendenti, che potranno quindi ricorrere agli ammortizzatori sociali fino al 23 maggio prossimo.

L’ok ufficiale è arrivato ieri da parte del Ministero del Lavoro che, di concerto con i sindacati, si sta occupando della vertenza dei lavoratori dell’ex colosso dell’arredamento, che ha chiuso i definitivamente i battenti, nel maggio scorso, dopo che il Tribunale di Milano ha dichiarato fallita la società proprietaria del marchio, la Shernon Holding Srl. Una batosta per i quasi 1.800 dipendenti impiegati nei 55 punti vendita italiani della catena. Più di 100 quelli occupati nei soli stabilimenti di Bari e Terlizzi, che più volte sono scesi in strada, nei mesi scorsi, chiedendo l’intervento delle istituzioni per salvare il loro futuro occupazionale.

Il problema, come sostengono i sindacati, è quello di garantire la loro ricollocazione lavorativa. Una possibilità ancora remota, almeno nei negozi pugliesi, visa anche la riconsegna delle chiavi degli immobili alle società proprietarie dei locali.

Lavoratori e lavoratrici – è scritto in una nota della Filcams Cgil Puglia – sono allo stremo delle forze ed un possibile loro reinserimento nel mono del lavoro diventa ogni giorno più lontano. Per questo – sottolinea il comunicato sindacale – occorre intervenire sulle istituzioni locali per trovare soluzioni nell’immediato. I dipendenti di Mercatone Uno, cosi come quelli di Auchan-Conad, necessitano dell’attenzione del governo regionale”. Più di 100 famiglie pugliesi incrociano le dita.