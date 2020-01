Centrale casalinga dello spaccio al “San Paolo”: arrestato un 17enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nel corso di un controllo nel quartiere San Paolo di Bari, un 17enne per traffico illecito di sostanze stupefacenti, inoltre altre due persone sono indagate in stato di libertà per spaccio.

Gli agenti di Polizia, con l’ausilio del cane antidroga “Amira”, sono intervenuti nell’abitazione del giovane minorenne, dove gli occupanti hanno opposto resistenza e lanciato dalla finestra due involucri che sono stati recuperati da altri poliziotti appostati nel cortile.

Il primo era un marsupio contenente 150 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish in dosi già confezionate e pronte per essere smerciate ed un bilancino di precisione. Il secondo pacco era costituito da un involucro contenente 267 bustine di cellophane vuote, uguali a quelle utilizzate per confezionare la droga.

Il 17enne è stato arrestato e condotto presso l’Istituto penale per Minorenni “Fornelli” di Bari mentre le altre due persone trovate nell’appartamento, zio e un amico del giovane, sono state denunciate in stato di libertà.