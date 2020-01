Sequestrati 10 kg di botti illegali a Modugno e Grumo: due persone denunciate

Oltre 10 chili di botti illegali sequestrati e due persone denunciate a piede libero. Questo il risultato di alcuni controlli effettuati dai carabinieri, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, a Modugno e Grumo.

Il primo a finire nei guai è stato un 50enne di Modugno, con precedenti, sorpreso in possesso di due batterie di fuochi d`artificio da 100 tubi di lancio categoria F2 – per un peso complessivo di polvere pirica di oltre 9 chili – nascosti all’interno della propria automobile. L’uomo, che aveva regolare permesso per la vendita di giocattoli pirici, è stato denunciato per detenzione illegale di artifici pirotecnici e vendita non autorizzata, relativamente alla merce occultata e rinvenuta all’interno della sua vettura.

A Grumo, invece, i militari hanno denunciato a piede libero un 36enne, pregiudicato, con le accuse di omessa denuncia di materiale esplodente e detenzione illegale di artifizi. A seguito di perquisizione domiciliare, infatti, il ragazzo è stato trovato in possesso di 22 petardi ‘thunder’ di categoria F4 del peso complessivo di 726 grammi di polvere pirica. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per la successiva distruzione.