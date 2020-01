Crollo soffitto hotel, i Carabinieri sequestrano l’area del veglione

Tragedia sfiorata a Bari, durante la notte di Capodanno. Una parte del controsoffitto di una sala dell’hotel Excelsior di Bari ha ceduto mentre era in corso il veglione di inizio anno, causando sette feriti, che da quanto appreso non risultano in pericolo di vita e due dei quali riportano ferite lievi. Uno di loro, tuttavia, ha riportato lesioni più gravi.

Il crollo è avvenuto attorno all’1, nel pieno della festa che animava la cena delle circa 100 persone presenti all’interno della sala.

Sul posto, immediatamente dopo il crollo, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118 per i soccorsi e gli agenti di Polizia per i primi rilievi.

Attualmente i Carabinieri della compagnia di San Paolo hanno disposto il sequestro dell’intera porzione di edificio dove si trova la saletta in cui è crollato un pezzo di controsoffitto in cartongesso. I militari, la scientifica e i vigili del fuoco hanno eseguito gli accertamenti sul posto già la notte del crollo.

Ora stanno acquisendo tutta la documentazione necessaria a verificare che tutto fosse a norma, dalla struttura all’impianto audio, fino al numero di persone presenti nel locale. Al momento gli investigatori ipotizzano, a carico di ignoti, il reato di lesioni plurime colpose che dovrà essere poi vagliato dall’autorità giudiziaria. Ad accertamenti conclusi i carabinieri depositeranno una informativa in Procura perché valuti eventuali responsabilità.

