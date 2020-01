Cosa fare a Capodanno? Tutti gli eventi del 31 dicembre nelle piazze pugliesi

A Bari, Lecce, Otranto, Brindisi, Potenza, Trani, Molfetta: sono solo alcune delle piazze tra Puglia e Basilicata che si preparano a salutare il 2019 e ad accogliere il 2020. A fare da padrone sarà la musica con alcuni degli idoli del grande pubblico, ma anche giovani talenti della musica pop italiana.

A Bari, in piazza Libertà (Prefettura), il comune di Bari ha confermato per il secondo anno consecutivo il concerto- show coprodotto da RadioMediaset e RadiorNorba e presentato da Federica Panicucci, che andrà in diretta su Canale 5 a partire dalle 21 per la regia di Luigi Antonini. Nell cast nomi noti come J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage, il vincitore del «Coca-Cola Future Legend» e i ragazzi della scuola di «Amici 19». Insieme alla Panicucci sul palco e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, a raccontare l’evento in diretta ci saranno anche Daniele Battaglia e Dario Spada (Radio 105), Chiara Tortorella e Fernando Proce (R101), Tamara Donà e Roberta de Matthaeis (Radio Monte Carlo), Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi (Radio Subasio) e Alan Palmieri e Antonella Caramia (Radionorba). Dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante e lo show di Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e r‘n’b.

Consolidata anche la collaborazione tra il comune di Potenza e Rai Uno che, anche quest’anno dalle 21 da piazza Mario Pagano, trasmette «L’Anno che Verrà» con la conduzione affidata ad Amadeus. Anche qui un cast di noti artisti italiani: Stadio, Arisa, The Kolors, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Fausto Leali, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Benji & Fede, Antonella Ruggeri, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Albano e Romina e i lucani Musicamanovella e Rosmy. A Matera, in piazza Vittorio Veneto, saranno i Tiromancino di Federico Zampaglione a esibirti con i loro brani più noti.

Spostandosi a Lecce, in piazza Libertini, a dominare la notte saranno i ritmi del Salento con il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino e la Salento Tribe Orchestra, composta da Nidi d’Arac, Carolina Bubbico, Redi Hasa, Rachele Andrioli e Tony Tinelli. L’Orchestra della Notte della Taranta diretta da Daniele Durante, dopo l’esibizione della notte del 31 in piazza Roma a Modena, sarà il giorno di San Silvestro in piazza Tellini a Gallipoli.

A Otranto in Largo Porta Terra, s’inizia con il dj e animazione con Barty Colucci di Radio 105 e l’Orchestra Mancina. Dopo i fuochi pirotecnici di mezzanotte, come ogni anno Otranto essendo il punto più a Est d’Italia, offre la bellezza di assistere alla prima alba del 2020.

La città di Taranto, tra le tante iniziative del periodo natalizio, si distingue per un concerto in programma l’1 gennaio alle 11.30 al teatro Fusco con l’Orchestra del Taranto Opera Festival diretto da Davide Dellisanti. A Martina Franca, a partire dalle 22.30 in piazza XX settembre, sarà il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band ad accogliere il nuovo anno. Per salutare il 2020 la città di Trani, in piazza Teatro a partire dalle 22, propone il dj set e le voci di Radionorba e un quartetto di artisti formato dalla cantautrice Serena Brancale, il cantautore genovese Francesco Baccini, la grande comicità di Uccio De Santis e la straordinaria voce di Elodie, cantante esplosa nella scuola di «Amici» all’apice del successo. Brindisi, invece, accoglierà il nuovo anno con i suoni e i ritmi del jazz raffinato e del soul-funk degli inglesi Thames River Soul. La band si esibirà subito dopo la mezzanotte in largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo teatro Verdi.

Infine a Molfetta, in piazza Paradiso, l’atteso concerto dei romani Dear Jack, band che si è rivelata con successo nel 2013 alla tredicesima edizione del talent show «Amici» di Maria De Filippi.