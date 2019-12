Il Bitonto chiude con una vittoria il 2019: 4-1 al Team Altamura

Il Bitonto chiude al meglio il suo 2019, vincendo, convincendo e mantenendo la testa della classifica del Girone H di Serie D insieme al Foggia. Al “Città degli Ulivi” la festa pre natalizia è servita grazie ai neroverdi di mister Taurino che stendono il Team Altamura con 4 reti a 1. Sugli spalti c’è un ospite d’eccezione, l’ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo, invitato dal suo amico e collega ai tempi dell’Empoli, Alessandro Monticciolo.

I due tecnici scelgono moduli identici, 3-5-2. Per il Bitonto Patierno e Lattanzio guidano l’attacco. Il Team Altamura risponde con Croce in avanti. Siclari e Sisalli siedono in panchina.

Il primo tempo è avvincente e di marca neroverdi. I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro al 5’ con la corta respinta di testa della difesa ospite, Turitto ne approfitta e mette la palla in rete. E’ subito vantaggio per il Bitonto. Lo stesso Turitto un minuto dopo potrebbe ripetersi ma questa volta spara alto. I ragazzi di mister Taurino non arretrano di un metro, la difesa del Team Altamura è in netta difficoltà e all’11’, azione insistita, palla buona per Patierno che non concretizza un rigore in movimento. Grande occasione per il raddoppio. Passano altri 60 secondi e la difesa altamurana è costretta ad altri straordinari sullo scavetto di Biason a tu pe tu con Guido. I ragazzi di mister Monticciolo crescono alla distanza, e al 31’ trovano la prima conclusione in porta con Russo, forte e centrale, facile per Figliola. Sempre Altamura al 34’, Salatino riceve in area da ottima posizione, ma la sua conclusione è alle stelle. Opportunità non sfruttata, ma gli ospiti ora ci credono. Minuto 36’, punizione dalla trequarti di Lucchese, Guadalupi salta più in alto di tutti e trova il gol che vale il pareggio. Tutto da rifare per la capolista che si rigetta subito in avanti. Al 39’ Patierno impegna da posizione defilata Guido, intervento in due tempi. Al 42’ punizione affidata a Marsili, traiettoria in area e deviazione sfortunata di Gambuzza per il nuovo vantaggio bitontino. Esplode la festa sugli spalti. Prima dell’intervallo i neroverdi sciupano un bel contropiede sull’asse Lattanzio-Patierno-Turitto, con quest’ultimo che manda a lato la sfera. E’ 2-1 all’intervallo di un match ad alti ritmi.

La ripresa è un’altra storia, sempre nel segno del Bitonto. Dopo due minuti Lattanzio corre via verso la parta, sinistro che sfiora il palo. Ma è solo il preludio. Al 18’, sviluppi di un corner, Guido allontana, sulla sfera arriva Lattanzio al volo, palla sotto l’incrocio. E’ 3-1 Bitonto. Gara ora in discesa. Al 21’ Guadalupi prova a scuotere i suoi con la conclusione da fuori, deviazione in angolo, ma è tutto inutile. Al 24’ Lattanzio riceve spalle alla porta, ennesima combinazione con Patierno, tutto solo davanti a Guido, e questa volta non sbaglia. 4-1 al “Città degli Ulivi”. La festa è servita, match archiviato. I restanti minuti sono di puro controllo per i padroni di casa, autorevolmente in vetta alla classifica. Ora è tempo di concedersi una pausa tutta meritata. Da gennaio il Bitonto riprenderà la sua corsa. Il girone di ritorno ripartirà proprio da casa sua. Un Città degli Ulivi stracolmo di tifosi che non vogliono smettere si sognare.