Torna “Gustosamente Natale” a Noci, tra magia e bontà

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Noci “Gustosamente Natale” iniziativa in programma da venerdì 20 a domenica 22 dicembre tra le vie del centro storico e nella centrale Piazza Garibaldi. Shopping, tradizione, degustazioni: la manifestazione offre un percorso tra le tipicità locali e le gustose eccellenze gastronomiche legate anche alle festività natalizie, come le pettole, le cartellate e il cioccolato.

L’iniziativa, promossa dalla Confartigianato di Noci e patrocinata dal Comune di Noci, è realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Puglia alla quale è affidata la selezione dei vini proposti in abbinamento al food di qualità. Il tutto accompagnato da momenti di musica, cabaret e giochi che caratterizzano la tre giorni pensata anche per i più piccoli con tante attrattive come la calata di Babbo Natale e gli spettacoli di burattini. A completare l’offerta dell’iniziativa, supportata anche dalle associazioni “Puglia Trek&Food”e “Il talento nasce al Sud”, uno spettacolo di falconeria, presepi in mostra e mercatini dell’artigianato.

Tra le altre finalità di “Gustosamente Natale” quella di valorizzare le tradizioni locali e promuovere le gustose eccellenze tipiche legate anche alle festività natalizie. Ma soprattutto offrire – in una incantevole atmosfera di festa – la possibilità di scegliere i giusti regali di Natale tra le differenti proposte che andranno dall’artigianato locale al food di qualità, dai giocattoli ai dolciumi della festa.

Per tutte le tre giornate saranno presenti “Mercatini dell’artigianato”, presso il chiostro delle Clarisse, e una “Mostra dei presepi”. Una bella occasione da condividere nel segno della convivialità e dell’accoglienza per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.