Scoperto spacciatore con il reddito di cittadinanza: arrestato 57enne

Dallo scorso aprile percepiva il reddito di cittadinanza per circa 700 euro al mese ma la Guardia di Finanza di Bari ha scoperto che, evidentemente, la sua fonte principale di sostentamento era rappresentato da alcune attività illecite. Protagonista della vicenda è un 57enne di Altamura, già noto alle forze dell’ordine in quanto condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e con precedenti per associazione a delinquere, rapina, furto e porto abusivo di armi. L’uomo è stato arrestato nelle scorse ore perché trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, denaro contante ritenuto dagli inquirenti provento del reato di spaccio, attrezzature utilizzate per il taglio e la pesatura della droga, nonché 10 candelotti esplosivi.

Durante una perquisizione domiciliare, effettuata in casa dell’uomo dopo aver raccolto una serie di indizi a suo carico, i militari hanno rinvenuto i 60 grammi di hashish suddivisi in 11 confezioni, alcune delle quali abilmente occultate all’interno di alcuni mobili dell’appartamento. Sequestrati, insieme alla droga, anche 3.700 euro in banconote di diverso taglio. I candelotti esplosivi, invece – denominati ‘Rambo2’, costruiti artigianalmente ed estremamente pericolosi – sono stati recuperati dalle Fiamme Gialle nell’auto del 57enne che, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di presentarsi dinanzi al Tribunale. Il giudice, qualche ora dopo, ha quindi convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari operanti, infine, in merito alla questione relativa al reddito di cittadinanza percepito dall’uomo, hanno proceduto alla prescritta segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai fini della sospensione del beneficio.