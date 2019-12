Oltre 100 etichette nella 13^ edizione di Dolce Puglia

Oltre 100 etichette e decine di specialità gastronomiche: un tour calice alla mano, per conoscere le tipicità e le eccellenze enogastronomiche regionali con la XIII Edizione di Dolce Puglia, la manifestazione realizzata sabato 14 dicembre dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia presso il 36° Stormo Caccia Gioia del Colle.

Straordinaria la partecipazione all’evento, organizzato dalla Delegazione Murgia dell’AIS Puglia, che valorizza il territorio raccontando le storie di piccoli e grandi viticoltori che hanno contribuito con il proprio lavoro al rinnovato interesse per i vini dolci.

A fare da preludio alla serata, il convegno dedicato ai vini dolci pugliesi da vitigni aromatici e la consegna dei riconoscimenti ai primi classificati nelle sei categorie produttive in concorso, racchiusi nella guida Dolce Puglia 2019. L’hangar del 36° Stormo Caccia ha accolto poi gli appassionati per la degustazione dei vini dolci regionali proposti in abbinamento a formaggi, prodotti da forno e miele, sulle dolci note del Natale.