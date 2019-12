Tragico incidente stradale a Putignano: due morti

Tragico incidente stradale, nella tarda serata di ieri, alla periferia di Putignano. Per cause ancora da accertare, due auto, una golf ed un’audi, si sono scontrate all’altezza di contrada san Biagio, sulla provinciale per Alberobello. Da una prima ricostruzione, pare che una delle vetture uscisse da una stradina di campagna. A riportare la peggio, i due passeggeri della golf, morti sul colpo. Si tratta di un uomo e di una donna. Con loro è morto il cagnolino che portavano in auto. Ferito il conducente dell’Audi, che sopraggiungeva da Alberobello.