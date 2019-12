Al via il Natale 2019 di Monopoli tra luci, colori e magia

Con un suggestivo spettacolo di luci e suoni che ha fatto da preludio all’accensione dell’imponente albero di Natale posizionato nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, è stata inaugurata ufficialmente il Monopoli Christmas Home, la manifestazione natalizia che fino al prossimo 6 gennaio vestirà di colori e magia la città di Monopoli. Ricco il cartellone di eventi, messo a punto da Confcommercio, Confesercenti e Cna con il sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha preso il via con l’inconfondibile voce di Karima accompagnata dai quaranta musicisti dell’Orchestra della Valle d’Itria, diretti dal Maestro Antonio Palazzo, e dal coro Wake Up Gospel Choir.

Luminarie, video proiezioni e caratteristiche casette di legno accompagnano grandi e piccini all’incontro con Babbo Natale e i suoi assistenti Elfi in una casa che è una vera opera d’arte in cui consegnare la propria letterina in un’atmosfera davvero unica.