Si nascondeva dai parenti: catturato a Bari pregiudicato latitante

A Bari, nel popolare quartiere periferico di San Girolamo, le Fiamme Gialle hanno rintracciato un pregiudicato barese, originario del centro storico, che nei giorni scorsi si era reso irreperibile e nei cui confronti era stato formalizzato un provvedimento di latitanza per reati connessi alla detenzione illegale di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. All’arrivo dei baschi verdi, vani sono stati i tentativi del fuggitivo di sottrarsi nuovamente alla cattura, cercando di guadagnare la fuga calandosi da un balcone dell’abitazione di alcuni parenti ove aveva trovato rifugio. Ad attenderlo sulla pubblica via, i finanzieri del comando Provinciale che, in previsione di un tentativo di fuga, avevano circondato l’edificio.