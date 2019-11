Francesco Renga a Bari con il suo viaggio nell’amore

Un viaggio nell’amore, lo ha definito così Francesco Renga il suo tour dal titolo “L’altra metà” in scena in decine di teatri italiani con oltre 50 date in poco più di due mesi. Tappa anche in Puglia a Bari, all’interno del Teatro Team per un viaggio nei sentimenti tra gli inediti dell’ultima sua fatica, appunto “L’altra metà”, e i suoi più grandi successi che hanno fatto cantare il pubblico barese con quasi trenta brani ed oltre due ore di musica.

Il teatro, ha spiegato lo stesso Renga, per la vicinanza con il pubblico, per poterlo guardare più da vicino. Un pubblico che diviene protagonista anche sul palco con una scenografia sobria in cui gli specchi hanno il compito di riflettere volti e storie. Storie come quelle raccontate da Renga nel suo viaggio nell’amore, un viaggio che ha coinvolto anche i suoi affetti più cari, un viaggio che certifica difatto la vita di ognuno, un viaggio che ha permesso di ascoltare gli ultimi successi come L’odore del caffè o Aspetto che torni, passando per gli ormai intramontabili Angelo o Era una vita che ti stavo aspettando. Una doppia data pugliese quella di Francesco Renga accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). A maggio 2020, Renga sarà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid.