Controlli a tappeto dei carabinieri a Bari: due arresti per droga e uno per tentato furto

Continuano i controlli del territorio ad parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari. In questi ultimi giorni sono stati operati, in flagranza, due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed uno per tentato furto in abitazione.

In particolare, in via Dalmazia, ad un posto di controllo, è stata fermata un’autovettura con a bordo G.K. 27enne, il quale, avendo assunto un atteggiamento sospetto, è stato sottoposto ad una perquisizione e trovato in possesso di 50 dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di 23 grammi. Nel corso delle operazioni di sequestro della droga, il 27enne ha iniziato ad inveire e strattonare i militari operanti, pretendendo il rilascio di alcune dosi di marjuana per uso personale, venendo così arrestato sia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sia per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della competente A.G., lo stesso è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

In Via Ettore Fieramosca, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato arrestato D.G.G. 24enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 34 involucri di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di grammi 88; 24 panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di grammi 70; 4 buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un peso complessivo di grammi 360.

Il 24enne, su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa di giudizio.

A Carbonara, in via Fratelli de Filippo, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta presso un edificio ove era in atto un furto in abitazione. Giunti subito sul posto, i militari hanno sottoposto a controllo un uomo che si stava allontanando, identificato in T.G. 38enne georgiano. Lo stesso, alla vista dei militari che lo volevano fermare per un controllo, per guadagnarsi la fuga, ha iniziato a dimenarsi, scalciando contro gli operanti che, comunque, riuscivano a bloccarlo. Da una immediata perquisizione personale, nella tasca dei pantaloni veniva rinvenuta parte della serratura divelta di una porta d’ingresso di un appartamento dove lo stesso aveva tentato poco prima di entrare. Il georgiano, su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, dovendo rispondere di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.