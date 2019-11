Letteratura, musica, teatro e arti protagonisti a Monopoli con il Prospero Fest

Nove giorni di letteratura, musica, teatro e arti: in programma dal 9 al 17 novembre nella Biblioteca Rendella di Monopoli il Prospero Fest, il festival che arricchisce durante il periodo autunnale la cittadina a sud di Bari con eventi culturali. “Tra le righe del presente” è il tema della seconda edizione della rassegna letteraria caratterizzata da un ricco programma in grado di aprire spazi di riflessione culturale sulle questioni salienti dei nostri giorni.

Tanti gli autori e gli ospiti che animano il prospero Fest 2019, da Michele Mirabella a Gianluigi Nuzzi, da Marcello Veneziani a Giuseppe Civati, da Luciano Canfora a Luca Bianchini, per citarne alcuni. In occasione del secondo compleanno della biblioteca comunale – spazio polifunzionale dedicato alla letteratura, alle arti, alla cultura popolare e al turismo, restituito alla cittadinanza l’11 novembre 2017 – saranno inaugurati tre nuovi spazi, il Music Lab, il Food Lab e il nuovo ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) attrezzato nella Sala dei Pescatori della Rendella realizzati grazie al contributo dell’avviso pubblico “Smart-in Puglia Community Library”. A essere presentata anche la nuova brand identity della biblioteca, incentrata sul suo rapporto con il mare. La biblioteca è situata infatti in un edificio che in passato ha ospitato il mercato ittico e dalle stanze di lettura si gode di un panorama unico dell’area portuale.