In casa nascondeva 165 grammi di cocaina pronti per lo spaccio: arrestato pusher

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei militari della locale Stazione CC e questa volta a farne le spese è stato D.F.V., 43enne del luogo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, dopo aver notato il sopraggiungere di una pattuglia in servizio perlustrativo, ha subito iniziato a manifestare evidenti segni di inquietudine e nervosismo, tanto da far insorgere nei militari il sospetto che lo stesso potesse occultare sulla sua persona sostanze stupefacenti.

E’ stato così sottoposto ad un primo controllo dal quale è scaturita una perquisizione domiciliare, nel corso della quale venivano rinvenuti, in camera da letto, occultati nell’ intercapedine della cassettiera, 165 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri, nonché due dosi della medesima sostanza pronta per essere immessa sul mercato.

Contestualmente veniva sequestrato, oltre al materiale necessario per il confezionamento, anche un telefono cellulare in suo possesso. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Il pusher tratto in arresto in flagranza di reato, su disposizione della competente A.G., è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.