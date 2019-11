Dopo 50 anni il quartiere San Pasquale di Bari avrà il mercarto coperto

Dopo oltre 50 anni scompare il mercato di via Nizza, al quartiere San Pasquale di Bari. A comunicarlo è il sindaco Antonio Decaro. Da martedì mattina, tutte le attività si sposteranno nel mercato coperto di via Amendola. “I residenti non dovranno più spostare le auto e cercare parcheggio altrove – ha detto il primo cittadino – e non faranno più i conti con l’inevitabile sporcizia legata a un mercato giornaliero”.

Da domani, quindi, gli operatori mercatali potranno lavorare con maggiore dignità. “Avranno una struttura, acqua corrente, un bancone e non dovranno svegliarsi all’alba per montare tutto – conclude Decaro -. Si tratta solo di alzare una saracinesca. L’impegno, seppur in ritardo, è stato mantenuto”.

Nei prossimi mesi, fanno sapere dal Comune, sarà spostato anche il mercato di Japigia. Proseguono infatti i lavori per creare un mercato coperto anche in quel quartiere.