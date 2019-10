Faida tra clan nel quartiere Japigia: in manette 24 esponenti

Alle prime luci dell’alba la polizia di Bari ha arrestato 24 esponenti dei clan Parisi – Palermiti e del gruppo Busco di Japigia, per due omicidi, armi, droga, rapina ed estorsione. Le indagini sono partite da alcuni omicidi all’inizio del 2017 nel quartiere Japigia di Bari, roccaforte del clan Parisi-Palermiti: in particolare l’uccisione di Francesco Barbieri, “U’Varvir”, 40enne freddato a pochi metri dal Liceo Scientifico Salvemini, quella di Giuseppe Gelao, 39enne, in via Peucetia, circostanza in cui rimase ferito anche Antonino Palermiti, nipote di Eugenio detto “U’nonn”, esponente di spicco del clan Parisi, e quella di Nicola De Santis, detto Nico il Palestrato, 29enne trucidato in via Archimede.

Le indagini hanno fatto emergere che si trattava di una serie di azioni e risposte all’interno del clan Parisi e Palermiti, sfociate in una serie di violenze che hanno portato il gruppo capitanato da Antonio Busco a spostarsi da Japigia. Busco, infatti, dopo aver iniziato la carriera criminale nel clan Capriati, data la lunga detenzione di Savinuccio Parisi aveva iniziato la sua ascesa all’interno dell’omonimo clan, e questa ascesa non era gradita agli esponenti vicini a Eugenio Palermiti.

Gli arresti di oggi sono quindi la conseguenza di una serie di azioni di forza per cacciare Busco e i suoi da Japigia, in perfetto stile mafioso, per il controllo incontrastato del territorio, soprattutto per lo spaccio di droga: tentativi di assassinare Busco e i suoi, incendi di auto, danneggiamenti, immobili dati alle fiamme, rapine. Le imputazioni riguardano anche cessione, detenzione e porto di armi da fuoco, nonché evasioni dai domiciliari. L’operazione ha interessato anche le province di Roma, Lecce, Rimini e Chieti.