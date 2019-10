Carenze igienico sanitarie in due ristoranti di Bari Centro

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro con la collaborazione di personale del Nucleo CC Antisofisticazioni di Bari, della Polizia Edilizia e del Settore Annona della Polizia Locale, hanno comminato sanzioni amministrative per carenze igienico sanitarie, per l’ammontare di 1.000,00 euro, nei riguardi di un ristoratore, mentre per un altro ristoratore, se non ottempererà nei termini stabiliti alle prescrizioni imposte per inadeguatezze igienico – sanitari rilevate nel corso del controllo, rischierà una pena pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

Nei riguardi del titolare di un supermercato sono stati sequestrati circa 50 kg di alimenti vari perché privi di etichettatura e di dubbia provenienza ed è stata elevata la sanzione amministrativa di euro 1000,00 con la chiusura di un deposito di alimenti e bevande.

Nei confronti del gestore di un circolo ricreativo è stata applicata una sanzione amministrativa di euro 1.000,00 poiché ha eseguito alcune opere di manutenzione straordinaria senza la comunicazione di inizio lavori.

I controlli hanno interessato anche due garage nei confronti dei quali non sono state rilevate irregolarità.