Awua e Antenucci: “al San Nicola” il Bari batte 2-0 il Catanzaro

Il Bari non sbaglia l’appuntamento con la vittoria al “San Nicola” contro il Catanzaro. Punteggio finale 2-0 con una rete per tempo che regalano i tre punti agli uomini di Vivarini. Nella prima frazione è Awua a sbloccare il punteggio. Nella ripresa allunga Antenucci con un colpo di testa all’indietro. La rincorsa in classifica del Bari continua.