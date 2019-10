Uomo senza vita in Piazza Diaz a Bisceglie: rinvenuto da alcuni pendolari su di una panchina

E’ stato rinvenuto riverso su di una panchina in piazza Armando Diaz a Bisceglie un uomo di circa 60 anni questa mattina. La scoperta, attorno alle 6 nei pressi della Stazione ferroviaria, da parte di alcuni pendolari che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri di Bisceglie e di una equipe sanitaria del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Probabile si trattasse di un clochard colto da malore. La causa del decesso, infatti, da una primissima ricostruzione sarebbe naturale. Sono ancora in corso le operazioni di identificazione.