“L’Altra Metà Tour”, partito il live di Francesco Renga per tutta l’Italia passando per Bari

E’ partito all’interno del teatro degli arcimboldi a Milano “L’Altra Metà Tour”, il nuovo viaggio per tutta Italia di Francesco Renga che presenterà live la sua ultima fatica artistica. Un tour in cui ci sarà da scoprire il nuovo album di Renga, composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo. Il nuovo lavoro rappresenta, secondo l’artista, l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

In autunno un lungo viaggio sino a dicembre da Milano a Bologna passando per Crotone, Lugano, Napoli e Bari. Una doppia data il 21 e 22 novembre al Teatro Team nel capoluogo pugliese, che riabbraccia Renga sempre molto amato in questa regione. A maggio, poi, un tour estero che vedrà protagonista Renga da Zurigo a Madrid passando per Parigi e Londra. Renga sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).