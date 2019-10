Inaugurata la sesta edizione di Agrilevante, tante le novità

Inaugurata la sesta edizione di Agrilevante, la rassegna internazionale biennale dedicata alle macchine e alle tecnologie per l’agricoltura, organizzata dalla Federazione nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, in programma dal 10 al 13 ottobre nell’area della Fiera del Levante di Bari.

Taglio del nastro alla presenza del Presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti, dell’Amministratore Delegato di FederUnacoma Surl Massimo Goldoni, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del Presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi.

Una kermesse che si preannuncia da record con più di 350 industrie espositrici in rappresentanza di sei filiere produttive, (cerealicola, energetica, nofood, olivicola-olearia, ortofrutticola, vitivinicola-enologica, zootecnica) e delegazioni estere provenienti da 40 Paesi, che saranno impegnate in incontri business to business con le aziende espositrici. Importanti le novità a cominciare dall’introduzione di una sezione zootecnica con l’esposizione di 500 capi di bestiame e dall’inserimento di un’area dedicata alle macchine e tecnologie per il giardinaggio e la cura del verde. Convegni, workshop e incontri b2b caratterizzano la quattro giorni rivolta al bacino del Mediterraneo.