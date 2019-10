Spacciava nel parco pubblico davanti alle famiglie ed ai passanti: arresto pusher al San Paolo

Prosegue l’azione di contrasto dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri San Paolo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei parchi e nelle aree pubbliche, dove è maggiore l’affluenza di cittadini e quindi è più alta la possibilità per chi gestisce il mercato illecito, di reperire acquirenti, spesso giovani o giovanissimi.

È nel contesto di questi servizi di prevenzione che nella serata di ieri, notando un continuo via vai di giovani all’interno del parchetto pubblico del quartiere San Paolo, i militari procedevano ad un controllo e sorprendevano un soggetto nell’atto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 200 dosi e 25 ovuli di sostanze stupefacenti e psicotrope di varie tipologie (hashish, marijuana, chetamina e MDMA) oltre a tre buste contenenti altri 350 gr. circa di marijuana e 195 €, con ogni probabilità provento dello spaccio solamente di qualche ora.

Tutto ciò veniva detenuto all’interno della una cantina di pertinenza dell’abitazione del soggetto, divenuta un vero e proprio laboratorio per il confezionamento delle sostanze, pronte per essere spacciate.

Il giovane, pregiudicato, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo.