Maltrattamenti in una comunità per minorenni: due indagati

Alimenti e medicinali scaduti, docce fredde, percosse e sedativi. E’ lo scenario inquietante di una comunità che accoglie minorenni con situazioni familiari difficili scoperto dalla Guardia di Finanza, venuto alla luce in un struttura di Valenzano, comune alle porte di Bari. La Procura del capoluogo pugliese indaga sui fatti avvenuti presumibilmente dal 2016 al 2019. Le vittime i ragazzi ospiti della comunità, costretti a subire umiliazioni e maltrattamenti. I carnefici, secondo quanto contestato dal sostituto procuratore Marcello Quercia, sono Chiara Castelletti, 50enne, in qualità di direttrice e rappresentante legale della cooperativa, e Michele Iaccarini, 29enne, educatore nella struttura. Sui presunti maltrattamenti, documentati dalla Guardia di finanza anche sulla base di testimonianze di quattro minori individuati come parti offese, indaga la Procura.

A Iaccarini verrebbe contestato anche un episodio specifico di presunte violenze nei confronti di un ragazzino che sarebbe stato schiaffeggiato e strattonato, e al quale sarebbe stato versato in testa il cibo che aveva rifiutato. Castelletti, invece, deve rispondere anche del reato di truffa ai danni di alcuni comuni, tra i quali Bari, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Gioia del Colle, Palo del Colle, Triggiano e Valenzano. Entrambi gli indagati hanno ricevuto nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ed ora possono chiedere di essere interrogati o presentare memorie, per fornire al pm la propria versione dei fatti.

Ai ragazzi della comunità, secondo quanto ricostruito, era riservato un trattamento da “bestie”. Segregati se disobbedienti, costretti a svolgere faccende domestiche, andare a letto senza cena, occuparsi dei pollai della struttura raccogliendo le uova delle galline e pulire gli escrementi e le loro carcasse, oltre ad essere sedati per tranquillizzarli, e subire episodi di violenza.

Uno scenario raccapricciante per ragazzi affidati alle cure di presunti specialisti, per sfuggire a situazioni familiari difficili, a destini segnati. Un barlume di speranza negato in una comunità degli orrori.