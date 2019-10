Droga nascosta nel magazzino di un circolo privato: arrestato il gestore-pusher

I militari della Stazione Carabinieri di Putignano, al termine di un’attività volta a prevenire ed a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato C.L., 51enne del luogo. Ai militari era giunta voce che in un circolo privato era in corso una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi, predisponevano, pertanto, dei mirati servizi di osservazione che permettevano di appurare la fondatezza della notizia, considerato che veniva rilevato un sospetto via vai di giovani e di noti assuntori del posto, i quali, entravano nel locale e dopo alcuni minuti uscivano, allontanandosi.

Nella mattinata di ieri è scattato il controllo che ha portato all’arresto del gestore del circolo, trovato in possesso di 38 grammi di cocaina e di una mazzetta di banconote, da 5 e da 10 euro, per un importo di circa 1500,00 euro, ritenuta il provento della illecita attività di spaccio. Lo stupefacente, suddiviso in 30 dosi, era già confezionato in piccole bustine bianche sigillate con nastro adesivo ed abilmente occultato nel vano magazzino tra le casse accatastate delle bottiglie di birra. Su disposizione della competente A.G., l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dovendo rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga nei prossimi giorni verrà analizzata presso il Laboratorio analisi della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.