Rubava in ospedale mentre i pazienti facevano le visite: arrestata 45enne

Avrebbe rubato una carta di credito a una signora di Matera e del denaro contante ad un uomo di Santeramo in Colle all’interno dell’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti durante le visite dei pazienti. Per questi due episodi i Carabinieri hanno tratto in arresto una donna di 45enne accusata di furto.

I militari hanno scoperto le azioni criminali della donna grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dove è emerso che la stessa si soffermava ad osservare i movimenti delle potenziali vittime per poi agire. La 45enne, a bordo dell’auto intestata al marito, era solita fermarsi all’ingresso principale del nosocomio ed è riuscita prima a trafugare dalla borsa di una signora di Matera una carta di credito, successivamente utilizzata per effettuare acquisti per 600 euro, e poi a sottrarre 500 euro in contanti dall’auto di un uomo di Santeramo in Colle. La donna era riuscita ad impossessarsi delle chiavi dell’auto custodite nell’armadietto dell’ospedale.

Dopo le formalità di rito, la 45enne è stata ristretta ai domiciliari.