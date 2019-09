E’ grande successo per la 53^ edizione della Sagra della Zampina

Sono state migliaia le persone che hanno invaso borgo antico di Sammichele di Bari per la 53^ edizione della Sagra della Zampina, del bocconcino e del buon vino. Protagonista indiscussa della due giorni che richiama gli amanti della gastronomia della tradizione, la zampina, rotella di carne tritata e condita, cotta sulle braci allestite nel centro cittadino, che si trasforma per un weekend in un ristorante a cielo aperto.

Un tripudio di odori e sapori che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle bellezze della cittadina barese, a partire dal Museo della Civiltà Contadina allestito nelle sale di Castello Caracciolo. E ancora visite guidate, laboratori didattici e mercatini hanno fatto da cornice alla proposta gastronomica di eccellenza che contraddistingue Sammichele di Bari. Sapori e odori della tradizione pugliese esaltati anche dalla musica del rapper Shade, di Dj Antoine, del Praja on tour e di Irene Grandi e del suo Grandissimo Tour.