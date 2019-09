Planetek Italia compie 25 anni, un talk sullo spazio per scoprire come prendersi cura del pianeta

25 candeline per la Planetek Italia. Un bel quarto di secolo per l’azienda barese capace di rimodellare il futuro dell’osservazione della Terra, che ha celebrato l’importante anniversario con un talk sullo Spazio per scoprire come prendersi cura del Pianeta. L’appuntamento all’interno dell’Archivio di Stato a Bari, ha visto la presenza di ospiti nazionali ed internazionali e proposto vari e interessanti percorsi interattivi a tema.

Al centro dell’incontro, in una location che concilia simbolicamente storia e modernità di un’azienda sempre al passo con le esigenze del settore, interessanti temi cardine come ecologia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa e welfare aziendale, per una preziosa realtà tutta locale a vocazione internazionale che, attraverso le sue attività e tecnologie satellitari, puntando su ricerca continua ed innovazione, produce servizi informativi utili alla società, per poter agire meglio e preservare le persone e la Terra. Ad introdurre i lavori Mariella Pappalepore di Planetek con Giovanni Sylos Labini, Amministratore Delegato di PLANETEK ITALIA, a cui sono seguiti o gli interventi di: Eugenio Di Sciascio vicesindaco Comune di Bari, Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari-BAT, Giorgio Saccoccia, Presidente Agenzia Spaziale Italiana, Stephen Coulson, ESA – Agenzia Spaziale Europea, Luca Rossettini, D-Orbit, Rachel Maire, Planet.

Con sede a Bari, PLANETEK ITALIA, nata da un’intuizione di Giovanni Sylos Labini, Mariella Pappalepore, Sergio Samarelli e Vincenzo Barbieri, e attiva nel Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese, fa innovazione nel settore Spazio (satelliti), per permettere agli individui e alle organizzazioni di agire in modo consapevole e tempestivo, al fine di vivere meglio e preservare la Terra. Era il 1994 quando la società prese vita, e da quel momento il gruppo ha vissuto un costante crescendo e oggi in Italia è una delle principali realtà del settore, fortemente legata ai valori della professionalità e della qualità, e con un team tecnico di alto livello. La storia, dall’anno di nascita continua, e Planetek guarda al futuro, senza mai perdere di vista la passione e i valori del passato, che ne hanno caratterizzato crescita e successo.

Innovazione, ricerca e tecnologia sono dunque i principali driver di sviluppo aziendale. Negli ultimi anni, l’ osservazione della Terra è diventata sempre più sofisticata dal punto di vista tecnologico, ma è anche diventata più importante a causa dell’impatto drammatico che la moderna civiltà umana sta avendo sul mondo, e della necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi, insieme alle opportunità che tale osservazione offre per migliorare il benessere sociale ed economico. L’approccio alla progettazione dei servizi, molto apprezzato 20 anni fa, è ancora oggi la vera caratteristica distintiva di Planetek nel settore in rapida crescita proprio dell’EO (Earth Observation). Oggi la raccolta di informazioni sui sistemi fisici, chimici e biologici del pianeta, si sta rapidamente evolvendo verso nuovi strumenti e approcci alla progettazione delle missioni e allo sviluppo dei sensori. Inoltre, il mercato sta rapidamente cambiando, da una domanda tradizionale basata sul governo, passando attraverso un crescente interesse per gli utenti commerciali, verso un orizzonte di satelliti per i servizi al consumo.

L’azienda, grazie alla sua capacità di adattamento e di visione anticipata, è stata tra le prime ad adeguarsi alle esigenze del mercato, e questo implica una crescita continua sulle competenze tecniche e di scouting delle tecnologie. Obiettivo specifico dei soci fondatori è sempre stato e continua ad esserlo l’erogazione di servizi e prodotti esclusivamente nell’ambito della geomatica e dello spazio.

Le azioni di tutti noi, sia quando agiamo come singoli individui e come impresa, producono un impatto sulla società e sull’ambiente. Questo impatto può essere modificato sulla base delle scelte che facciamo. Per questo motivo, fin dall’anno di fondazione, Planetek Italia, ha avuto l’ambizione di provare ad essere parte della soluzione invece che essere parte del problema. In questi anni di attività è stata acquisita la consapevolezza che la crescita economica, come l’abbiamo conosciuta finora, ha determinato una pressione ambientale non sostenibile nel lungo termine e prodotto risultati non soddisfacenti in termini di uguaglianza e inclusione sociale. Quindi, consapevoli che anche le imprese devono contribuire in maniera significativa al raggiungimento di obiettivi sfidanti per coniugare sviluppo e sostenibilità, l’azienda ha avviato negli anni un percorso verso la sostenibilità di impresa che l’ha portato nel 2008 ad adottare un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004 e 2009.

L’atteggiamento assunto, nello sviluppo sostenibile è stato suggellato dalle Nazioni Unite con l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) la cui attuazione prevede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. La storia di Planetek è il risultato del percorso di quattro giovani lungimiranti e intraprendenti laureati, che con passione e professionalità hanno rimodellato il futuro dell’Osservazione della Terra negli ultimi 25 anni.