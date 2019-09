Ubriaco minaccia un poliziotto con una pistola giocattolo: arrestato

Non aveva “gradito” il controllo da parte delle forze dell’ordine che lo avevano sottoposto ad identificazione nelle ore precedenti mentre viaggiava nel centro della città di Monopoli a bordo di un veicolo elettrico e, avvicinatosi ad un agente della Polizia Locale in servizio nei pressi di un istituto scolastico, lo aveva minacciato mostrando il calcio di una pistola infilata nella propria cintura. Allontanatosi dalla zona quando ha notato l’arrivo dei poliziotti del locale Commissariato di P.S., è stato nuovamente rintracciato e sottoposto a controllo. A seguito di perquisizione sono stati sequestrati una pistola-giocattolo, riproduzione di una “Beretta 92FS”, ed un coltello con lama di circa 10 cm.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, in passato sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., ha minacciato di morte gli agenti e li ha aggrediti, nel tentativo di eludere il controllo. Tratto in arresto, è stato associato presso il carcere di Bari