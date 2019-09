Contrabbando di sigarette nel quartiere “San Paolo”: pregiudicato le vendeva dalla finestra

Un pregiudicato barese del quartiere San Paolo è stato multato dai “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza per contrabbando di sigarette prive dei sigilli dei Monopoli di Stato.

I militari, insospettiti dal continuo andirivieni di clienti, sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo e dopo attenta perquisizione hanno rinvenuto, occultati nei mobili della cucina, pacchetti di sigarette di diverse marche. Questa sistemazione permetteva al contrabbandiere di effettuare una vendita celere dalla finestra in quanto l’appartamento era situato a pian terreno.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto ulteriori pacchetti di “bionde” occultati in un doppiofondo ricavato nella parte posteriore di un mobile per attrezzi da giardinaggio, per un totale di 5 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Per l’uomo, già gravato da precedenti penali per lo stesso reato, è scattata una sanzione amministrativa pari ad 8 mila euro.