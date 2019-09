Regionali 2020, Riviello (Lega): «Il candidato Governatore del centrodestra dovrà esser nostro»

Non usa mezzi termini il vicesegretario regionale nonchè segretario provinciale della Lega Puglia, Giovanni Riviello, ospite ieri sera ad Andria dove sono stati presentati i nuovi organi della Lega BAT e le attività che saranno svolte sul territorio in vista dei primi appuntamenti elettorali e non solo. La Lega Puglia vuole esprimere il prossimo candidato alla carica di Governatore della Regione Puglia nella primavera 2020. Il candidato che potrebbe nascere in un centrodestra unitario ma che comunque dovrà esser espressione del partito del leader Salvini per diverse motivazioni secondo Riviello.

