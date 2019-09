Bari-Viterbese 1-3, non basta il gol di Antenucci su penalty

Esordio stagionale amaro in campionato al San Nicola per il Bari di Cornacchini, davanti a dodicimila spettatori: i pugliesi hanno rimediato una netta sconfitta, 1-3 il finale, dalla Viterbese. Nonostante un inizio volitivo, Antenucci e compagni sono passati in svantaggio nel primo tempo al 20′ (rete di Tounkara, su assist di Vandeputte), e hanno raggiunto il momentaneo pareggio nella ripresa con un rigore del bomber ex Spal al 21′.

Poi il tracollo per limiti difensivi: al 29’st il vantaggio dei laziali con Bezziccheri e nel primo minuto di recupero il gol che ha chiuso i conti, firmato ancora da Tounkara (iberico scuola Lazio, autore di una doppietta).