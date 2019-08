Tentano furto in un negozio a Madonnella: arrestati due extracomunitari

Questa notte, verso le ore 3.00 al quartiere Madonnella di Bari, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Youness EL AOUDI, cittadino marocchino di 25 anni, e Hamza NAIMI, cittadino algerino di 35 anni, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta al 113, hanno sorpreso i due intenti a divellere la porta d’ingresso di un esercizio commerciale; accortisi dell’arrivo della Volante, hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati e tratti in arresto. Sequestrati gli arnesi utilizzati per scassinare la porta d’ingresso del negozio.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti dell’U.P.G.S.P., del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione hanno effettuato controlli in piazza Umberto. 35 le persone sottoposte ad identificazione, di cui 19 cittadini extracomunitari. 10 persone controllate sono risultate gravate da precedenti penali mentre 4 cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.