Pistola clandestina nascosta in casa: arrestato 52enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato a Mola di Bari un 52enne con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

Alcuni giorni fa, i militari, nel corso di una serie di controlli finalizzati alla prevenzione di diversi reati, hanno effettuato un controllo all’interno di un appartamento nel centro storico di Mola e, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto una pistola di fabbricazione russa, cal. 7,62 con matricola abrasa, completa di caricatore e 31 colpi.

L’arma, perfettamente funzionante e pronta all’uso, era nascosta all’interno di un mobile dell’abitazione in cui l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, viveva con la propria famiglia.

La pistola è stata sequestrata e sarà trasmessa al RACIS di Roma per gli accertamenti balistici, mentre sono in corso ulteriori indagini finalizzate a capire la provenienza dell’arma e se la stessa sia stata utilizzata in recenti episodi delittuosi.

Il 52enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Bari, a disposizione della competente A.G..