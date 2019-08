Spaccio di marijuana nel centro di Bisceglie: arrestato pusher 23enne

Ancora un arresto per droga operato dai Carabinieri di Bisceglie. Una pattuglia della locale Tenenza, mentre svolgeva un servizio perlustrativo volto a prevenire ed a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, individuava D.P.G. 23enne che si muoveva con fare sospetto in quelle vie. I militari, con il supporto di altri colleghi, decidevano così di seguirlo senza farsi notare. L’attività dava i suoi frutti, infatti, poco dopo, lo vedevano mentre consegnava qualcosa in cambio di soldi ad un altro ragazzo. I Carabinieri decidevano, quindi di bloccare l’acquirente, trovato in possesso di una dose di marijuana e di procedere al controllo di D.P.G.. Quest’ultimo, sottoposto ad una perquisizione personale veniva trovato in possesso di 13 gr di marijuana e della somma di 30 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Sospettando che anche presso il domicilio, lo stesso, potesse occultare altra sostanza stupefacente, i militari estendevano la perquisizione anche alla sua abitazione ove rinvenivano altri 13 gr del medesimo tipo di sostanza sempre suddivisi in dosi. D.P.G. veniva quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della competente A.G., sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L’acquirente veniva segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo della Bat, quale assuntore di sostanze stupefacenti.