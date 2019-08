Furti nel centro commerciale di Casamassima: arrestati due georgiani

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Casamassima, impegnati in un servizio perlustrativo in prossimità del locale centro commerciale Auchan, venivano avvicinati da un addetto alla sicurezza, dal quale apprendevano la presenza di due persone sospette all’interno del parco commerciale.

Iniziava così, poco dopo, con l’ausilio di altri militari dello stesso reparto, un mirato servizio di osservazione sui due uomini sospetti, nel corso del quale veniva notato che ad un certo punto i due uomini si dividevano. Uno rientrava all’interno del centro commerciale, mentre il secondo attendeva fuori. L’uomo rientrato nel centro commerciale, raggiungeva quindi il reparto biancheria, poi con molta tranquillità, non sapendo di essere monitorato, raggiungeva le casse automatiche dove effettuava il pagamento relativo ad una consumazione. Sicuro di aver superato ogni ostacolo, avendo oltrepassato le barriere antitaccheggio, l’uomo raggiungeva così l’amico che lo attendeva all’esterno. A quel punto i militari intervenivano bloccando i due e sottoponendoli ad una perquisizione personale nel corso della quale venivano trovati all’interno di uno zainetto che aveva l’uomo rientrato nel centro commerciale, varie bottiglie di alcolici ed una t-shirt, già sprovvisti di antitaccheggio del valore complessivo di 130 euro. Grazie alla visione delle telecamere ed ai successivi accertamenti svolti nel reparto biancheria, è stato così ricostruito che l’uomo, poco prima era andato nel suddetto reparto per prelevare la refurtiva che aveva precedentemente occultato sotto dei cuscini. Il maltolto veniva restituito agli aventi diritto, mentre i due uomini, identificati in due Georgiani, un 28enne ed un 20enne, senza fissa dimora, venivano tratti in arresto.