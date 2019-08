Seconda tappa per Calici di Stelle: degustazioni e gastronomia a Monopoli

Seconda tappa per Calici di Stelle, la storica manifestazione del Movimento Turismo del Vino Puglia giunta alla ventunesima edizione. Dopo la serata a Mattinata, la festa del vino e delle stelle è stata ospitata a Monopoli dalla Masseria il Melograno: un evento che non smette di stupire i suoi ospiti con vini d’eccellenza, ricercati abbinamenti food e location da sogno.

Protagoniste assolute dell’iniziativa le aziende socie del Movimento: in degustazione nelle isole d’assaggio oltre 60 Top Wine del Consorzio da scoprire nel racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. E ancora degustazioni guidate dedicate agli autoctoni di Puglia, ma anche agli oli extravergini a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia; speciali lezioni di cucina e giochi per mettere alla prova il talento da sommelier dei partecipanti. Nell’area Evo & Food, il vino è stato esaltato dall’abbinamento con le preparazioni a cura del Consorzio La Puglia è Servita. Un’esperienza unica, la Cena di Calici di Stelle, un incontro tra le etichette top del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia. Come da tradizione, gran finale la notte di San Lorenzo a Supersano presso la Masseria Le Stanzie.