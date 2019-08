Nelle spiagge torna in vigore l’ordinanza della Regione “Plastic Free”

La plastica torna ad essere vietata sulle spiagge pugliesi. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare della Regione Puglia sospendendo il provvedimento del Tar Puglia che aveva, a sua volta, sospeso l’ordinanza balneare plastic free. L’udienza di merito si discuterà il 29 agosto 2019 ma, nel frattempo, l’ordinanza della Regione resta ferma e operativa. A darne notizia sono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il coordinatore dell’Avvocatura regionale Rossana Lanza.

Con questo decreto il Consiglio di Stato ha in sostanza reintrodotto il divieto di utilizzo della plastica in lidi e spiagge Pugliese. Secondo il giudice che ha accolto l’istanza della Regione, l’Ordinanza è stata emanata nel legittimo esercizio delle prerogative dell’ente in materia di tutela del demanio costiero, avendo perseguito “indirettamente l’effetto di innalzare il livello minimo di tutela imposto dallo Stato in materia ambientale”.