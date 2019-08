Falso tamponamento con rapina al Libertà: 38enne arrestato al San Paolo

In sella a un motorino per le strade del quartiere Libertà, simulando un tamponamento, ha costretto una signora di 78 anni alla guida di un’automobile ad arrestare la propria corsa. Dopodiché, con una mossa fulminea, le ha sottratto la borsa poggiata sul sedile del passeggero. Per questo, nel pomeriggio di ieri al quartiere San Paolo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il 38enne Gianluca Montereale, con precedenti di polizia anche specifici, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, infatti, dopo aver preso visione delle immagini di videosorveglianza della zona in cui era stata commessa la rapina, hanno individuato il 38enne, già noto per episodi analoghi, e lo hanno intercettato al San Paolo. Alla loro vista, però, anziché fermarsi, l’uomo ha dato vita a un inseguimento causando, peraltro, la caduta di un motociclista. Una volta bloccato, nel corso della perquisizione, nel vano portabagagli della moto è stata rinvenuta la borsa sottratta poco prima all’anziana donna e in più, anche uno spray al peperoncino identico a quello utilizzato dal rapinatore, a novembre dello scorso anno, nei confronti di alcuni agenti della Squadra Mobile, nel tentativo di sottrarsi a un altro arresto. Dopo le formalità di rito, così, il 38enne è stato rinchiuso in carcere dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.