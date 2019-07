Portano amico al centro commerciale, ma è una trappola: rapinato di 10mila euro, 4 arresti

Disavventura per un giovane barlettano che qualche giorno fa è andato nel centro commerciale di strada Santa Caterina per acquistare un dispositivo mobile, insieme a un amico e a una donna conosciuta poco prima, ma che una volta entrato con l’auto nel parcheggio interrato è stato raggiunto da due rapinatori armati di pistola che l’hanno colpito alla testa e gli hanno rubato 10 mila euro in contanti che aveva con sé.

L’uomo, gravemente ferito alla nuca perché colpito con il calcio delle pistole, ha chiamato i soccorsi e in sede di denuncia ha confermato che a uno dei rapinatori, nei momenti concitati, era caduta una pistola che gli sarebbe stata riconsegnata in mano proprio dalla donna che l’aveva accompagnato al centro commerciale. Quindi la polizia ha arrestato per rapina aggravata in concorso i pregiudicati baresi Gaetano Belviso, 34 anni, e Giulio Abbaticchio, 44, esecutori materiali, ma anche Fabio Fumai, pregiudicato 32enne, e Angela Amoruso, 48 anni, l’uomo e la donna che avevano accompagnato il malcapitato.

È stato proprio Fumai ad architettare il colpo, sapendo che il barlettano aveva con sé il denaro contante. La chat su Whatsapp con cui ha pianificato tutto si chiamava “Ce l’ho duro”. Belviso ha cercato di scappare dandosi alla fuga per le vie del quartiere Libertà, Abbaticchio è stato rintracciato poco dopo, ed entrambi sono in carcere insieme a Fumai. La donna, Angela Amoruso, si è rivelata essere la compagna di Abbaticchio, e si trova ai domiciliari.