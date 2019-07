Tenta di uccidere prostituta in un casolare durante rapporto: arrestato 41enne

Un pregiudicato 41enne di Palo del Colle è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di uccidere una prostituta 20enne sudamericana: i fatti sono avvenuti domenica 14 luglio all’ora di pranzo in un casolare di Terlizzi, dove diverse donne si dedicano all’attività di meretricio. Il provvedimento è stato emesso dalla dott.ssa Lucia Anna Altamura, gip del Tribunale di Trani (BT), su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Simona Merra.

La ragazza era giunta a Bari da pochi giorni: a bordo di un taxi ogni mattina si dirigeva al casolare. Secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni, quella domenica un uomo è giunto nella zona a bordo di un Suv, e ha cominciato a chiedere insistentemente a diverse donne di avere rapporti non protetti con lui. Due di loro si sono rifiutate, lei non parlando bene l’italiano, ha accettato. L’uomo, robusto e massiccio, durante il rapporto è diventato sempre più violento e ha iniziato a colpire la donna con un coltello, al petto, all’inguine e ai glutei. La vittima ha cercato di chiedere aiuto, l’uomo prima di scappare le ha strappato gli orecchini e le ha portato via dei soldi.

La donna è stata per due giorni in pericolo di vita, ma fortunatamente se la caverà. Il pregiudicato è stato portato nel carcere di Trani.