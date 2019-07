Ordinavano cena a domicilio e rapinavano fattorini: arrestato 18enne

Agivano sempre allo stesso modo: ordinavano online al fast-food panini e bibite, tramite un’app nel cellulare, e una volta attirato il fattorino nel luogo prescelto lo assaltavano in branco, rapinandolo del cibo e dell’incasso delle consegne. Le segnalazioni da parte di una nota ditta di consegne che lavora anche a Bari sono state tantissime alla polizia: in un episodio il “rider” è stato addirittura colpito con una pietra e ha riportato ferite gravissime alla testa. Le indagini degli agenti della Squadra Mobile hanno consentito di identificare uno dei componenti del branco, un 18enne barese incensurato, maggiorenne da pochi giorni. Le aggressioni avvenivano quasi tutte nel quartiere San Paolo, tanto che la ditta ha deciso di escludere il rione dalla zona di consegna. Il giovane è stato arrestato e si indaga per risalire all’identità dei complici.