Renato Romano a Bari incontra il pubblico e firma le copie del suo romanzo d’esordio

La naja che non volevo continua a conquistare l’attenzione di centinaia di lettori.

Il sorprendente romanzo d’esordio seguita ad appassionare i lettori di ogni fascia di età che venerdì 19 luglio prossimo incontreranno Renato Romano, giornalista e scrittore, presso la Libreria Mondadori Point di Bari dalle ore 16.30 alle ore19.00, per avere copie autografate dallo stesso autore. Il romanzo è edito nella collana Edificare Universi della Casa editrice Europa Edizioni. La distribuzione è a cura di Messaggerie Libri del Gruppo editoriale Feltrinelli.

Il racconto narra la storia di Agostino, un semplice ragazzo di provincia, che non avrebbe mai voluto essere rinchiuso in una caserma per nessuna ragione al mondo, soprattutto perché sarebbe stato lontano dalle sue due uniche ragioni di vita: la sua passione per la musica e la sua ragazza Maria Noè, della quale era innamorato perdutamente.

Il romanzo guida il lettore in un passato recente, dove è descritta la vita di un giovane che, in un’epoca in cui la leva era obbligatoria, si trova, inevitabilmente, a vivere questa esperienza.

L’ingresso all’evento è gratuito.