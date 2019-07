Strappò il Rolex ad automobilista: preso 31enne pregiudicato

Dopo quasi tre mesi di indagini è stato arrestato il presunto responsabile di una rapina commessa lo scorso 23 aprile ai danni di un automobilista fermo a un semaforo per le strade di Bari, al quale è stato rubato un orologio Rolex. Si tratta del 31enne Giuseppe Davide Padolecchia, volto noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo, assieme a un complice al momento ancora sconosciuto, aveva seguito la sua vittima in sella a uno scooter. Approfittando del semaforo rosso, avrebbe afferrato il braccio dell’automobilista per rubargli il Rolex, dopo una violenta colluttazione, prima di fuggire velocemente. Grazie al racconto fornito dalla vittima e dall’esame delle immagini di videosorveglianza delle telecamere di città, il 31enne è stato rintracciato e arrestato. Ora si trova nel carcere di Bari.